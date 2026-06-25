Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: двоє поранених та масштабні руйнування
Російські військові понад 40 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії три райони Дніпропетровської області, двоє людей зазнали поранень
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNew.
За його словами, у Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська та Мирівська громади.
Пошкоджені підприємство, інфраструктура, ліцей, багатоквартирний будинок та автомобілі. Постраждали двоє чоловіків 22 та 54 років, які лікуватимуться амбулаторно.
У Дубовиківській та Васильківській громадах Синельниківського району внаслідок ворожих ударів виникли пожежі.
У Криворізькому районі росіяни поцілили по Зеленодольській громаді.
Нагадаємо, що у ніч на 25 червня російські війська майже 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби.