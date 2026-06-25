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25 червня 2026, 21:20

У Дніпрі судитимуть чоловіка, який промишляв крадіжками та шахрайством

25 червня 2026, 21:20
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У Дніпрі судитимуть 34-річного чоловіка за ряд майнових злочинів у місті. Обвинуваченому інкримінують шахрайство та крадіжку, вчинені на території Новокодацького району

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Перший злочин чоловік скоїв наприкінці січня на вулиці Велика Діївська. Під приводом тимчасового користування він попросив у місцевої жительки електроінструмент нібито для виконання побутових робіт.

Потерпіла повірила чоловікові та передала йому майно, однак обіцянки повернути інструмент він не виконав. Натомість зловмисник здав майно до ломбарду.

На початку квітня фігурант знову вчинив майновий злочин. Розбивши вікно, він проник до господарської будівлі на території приватного домоволодіння на тій самій вулиці.

Чоловік відшукав інструменти та зарядний пристрій, після чого викрав їх і залишив місце події. Сума завданих власнику збитків становить майже 18 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування слідчі зібрали достатню доказову базу та повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, що у Чернівцях через самовільне підключення до газорозподільної системи багатоповерхового будинку завдано збитків щонайменше на 87,5 млн грн.

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