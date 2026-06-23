Фото: ОВА

У ніч на 23 червня російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Під ударами опинилися п'ять районів регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині окупанти гатили по Нікополю, а також по Покровській міській і сільській, Червоногригорівській та Мозолевській громадах. Пошкоджені інфраструктура, агрофірма, приватні будинки, господарські споруди, авто, трактор.

У Васильківській громаді Синельниківського району через обстріл виникла пожежа. Один приватний будинок зруйнований, ще 12 – понівечені. Також пошкоджена пожежна частина.

У місті Самар внаслідок ворожої атаки побита оселя.

У Божедарівській громаді Кам'янського району зайнялася господарська споруда. Постраждав 60-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

Також російські війська поцілили по Дніпровському району.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали масованих ударів по 18 громадах Сумської області. Внаслідок атак загинули три людини, ще 13 отримали поранення.