На Криворожье глава общины пойдет под суд за растрату полмиллиона бюджетных гривен

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Криворожские правоохранители сообщили о подозрении главе территориальной общины по факту растраты бюджетных средств. В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму более полумиллиона гривен

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В ходе досудебного расследования установлено, что в прошлом году один из сельских советов заключил договор с обществом на выполнение комплекса проектных работ, необходимых для оценки технического состояния гидротехнических сооружений и подготовки мероприятий по их дальнейшему ремонту в одном из населенных пунктов.

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что общество фактически не выполнило предусмотренные договором работы и не разработало соответствующую документацию.

Несмотря на это, подозреваемый подписал акты приема выполненных работ, достоверно зная, что в них внесены ложные сведения о фактическом исполнении договорных обязательств.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК.

Напомним, что Днепровской окружной прокуратурой города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении заместителя начальника управления и сметчика КО "Киевзеленстрой".