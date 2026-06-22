На Криворіжжі голова громади піде під суд за розтрату пів мільйона бюджетних гривень

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Криворізькі правоохоронці повідомили про підозру голові територіальної громади за фактом розтрати бюджетних коштів.В результаті протиправних дій державі завдано збитків на суму понад півмільйона гривень

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Під час досудового розслідування встановлено, що минулого року одна із сільських рад уклала договір із товариством на виконання комплексу проєктних робіт, необхідних для оцінки технічного стану гідротехнічних споруд та підготовки заходів щодо їх подальшого ремонту в одному з населених пунктів громади.

У ході з’ясування обставин було встановлено, що товариство фактично не виконало передбачених договором робіт і не розробило відповідної документації.

Попри це, підозрюваний підписав акти прийому виконаних робіт, достовірно знаючи, що до них внесено неправдиві відомості щодо фактичного виконання договірних зобов’язань.

Чиновнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ.

Нагадаємо, що Дніпровською окружною прокуратурою міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт стосовно заступника начальника управління та кошторисника КО "Київзеленбуд".