В Днепропетровской области россияне нанесли более 50 ударов, есть погибшая и много раненых

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные более 50 раз атаковали беспилотниками, обстреливали с артиллерии и сбрасывали авиабомбы на четыре района Днепропетровской области, один человек погиб, еще девять - получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Никополе, Марганецкой, Красногригоровской и Покровской общинах Никопольского района повреждены почтовые отделения, колледж, заправка, многоквартирные дома, частный дом, гаражи, авто. Возникли пожары.

Погибла 77-летняя женщина. Пострадали пять человек. 79-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. Мужчины 26, 33 и 44 лет, а также 55-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе враг нанес удар по Дубовиковской и Покровской общинам. Повреждены школа и частный дом. Ранения получил 51-летний мужчина. Лечится амбулаторно.

В Каменском районе россияне били по Верховцевской общине. Повреждена инфраструктура.

В Грушевской и Зеленодольской общинах Криворожского района повреждена инфраструктура, автомобиль. Ранение получили три человека.

Напомним, что российские войска нанесли удары по приграничным населенным пунктам Сумской области . В результате атак пострадал один человек, повреждены учебное заведение, жилые дома и гаражи.