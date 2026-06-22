На Дніпропетровщині росіяни завдали понад 50 ударів, є загибла та багато поранених
Російські військові понад 50 разів атакували безпілотниками, обстрілювали з артилерії та скидали авіабомби на чотири райони Дніпропетровської області, одна людина загинула, ще дев’ятеро - зазнали поранень
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Нікополі, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській громадах Нікопольського району пошкоджені поштові відділення, коледж, заправка, багатоквартирні будинки, приватна оселя, гаражі, авто. Виникли пожежі.
Загинула 77-річна жінка. Постраждали п'ятеро людей. 79-річна жінка госпіталізована у важкому стані. Чоловіки 26, 33 і 44 років, а також 55-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.
У Синельниківському районі ворог завдав удару по Дубовиківській та Покровській громадах. Пошкоджені школа і приватний будинок. Поранень дістав 51-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно.
У Кам’янському районі росіяни били по Верхівцевській громаді. Пошкоджена інфраструктура.
У Грушівській та Зеленодольській громадах Криворізького району пошкоджена інфраструктура, автомобіль. Поранень дістали троє людей.
Нагадаємо, що російські війська завдали ударів по прикордонних населених пунктах Сумської області. Внаслідок атак постраждала одна людина, пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки та гаражі.