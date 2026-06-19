В Днепропетровской области россияне обстреляли два района, есть погибшие и много раненых
Российские военные более 30 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии два района Днепропетровской области, два человека погибли, еще восемь получили ранения
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .
В Никопольском районе под ударом были Никополь, Марганецкая, Томаковская, Покровская, Красногригорьевская и Мировская общины. Повреждены лицей, предприятие, заправка, многоквартирные и частные дома, а также автомобили.
Погибли 64-летний мужчина и 77-летняя женщина, пострадали восемь человек. В частности, женщин 44 и 47 лет госпитализировали в тяжелом состоянии, другие будут лечиться амбулаторно.
В Апостоловской общине Криворожского района в результате российского удара поврежден автомобиль.
Напомним, что российские войска атаковали город Запорожье дронами. Известно о попадании в здание логистического оператора, ранены.