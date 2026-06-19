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19 июня 2026, 20:40

В Днепропетровской области россияне обстреляли два района, есть погибшие и много раненых

19 июня 2026, 20:40
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Российские военные более 30 раз атаковали беспилотниками и обстреливали из артиллерии два района Днепропетровской области, два человека погибли, еще восемь получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Никопольском районе под ударом были Никополь, Марганецкая, Томаковская, Покровская, Красногригорьевская и Мировская общины. Повреждены лицей, предприятие, заправка, многоквартирные и частные дома, а также автомобили.

Погибли 64-летний мужчина и 77-летняя женщина, пострадали восемь человек. В частности, женщин 44 и 47 лет госпитализировали в тяжелом состоянии, другие будут лечиться амбулаторно.

В Апостоловской общине Криворожского района в результате российского удара поврежден автомобиль.

Напомним, что российские войска атаковали город Запорожье дронами. Известно о попадании в здание логистического оператора, ранены.

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