На Дніпропетровщині росіяни обстріляли два райони, є загиблі та багато поранених

Російські військові понад 30 разів атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії два райони Дніпропетровської області, двоє людей загинули, ще восьмеро зазнали поранень

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews .

У Нікопольському районі під ударом були Нікополь, Марганецька, Томаківська, Покровська, Червоногригорівська і Мирівська громади. Пошкоджені ліцей, підприємство, заправка, багатоквартирний та приватні будинки, а також автомобілі.

Загинули 64-річний чоловік і 77-річна жінка, постраждали восьмеро людей. Зокрема, жінок 44 та 47 років госпіталізували у тяжкому стані, інші лікуватимуться амбулаторно.

В Апостолівській громаді Криворізького району внаслідок російського удару пошкоджений автомобіль.

Нагадаємо, що російські війська атакували місто Запоріжжя дронами. Відомо про влучання у будівлю логістичного оператора, є поранені.