Ворог завдав по Дніпропетровщині понад 20 ударів, є загиблі та десятки поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти упродовж 18 червня понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області, двоє людей загинули, ще 17 зазнали поранень

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Ворог застосував артилерію, безпілотники і ракети.

"Російські удари по Дніпру обірвали одне життя. 12 людей постраждали, з них дев’ятеро – у лікарні в стані середньої тяжкості", - повідомив Ганжа.

У Нікопольському районі під ударами опинились Нікополь, Червоногригорівська, Покровська і Марганецька громади. Пошкоджені автомобілі та амбулаторія.

Одна людина загинула, п'ятеро постраждали. 56-річну жінку і 53-річного чоловіка госпіталізували. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

У Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджені АЗС і кафе.

Нагадаємо, що вночі 18 червня російські війська понад 10 разів ударили по п'яти районах Дніпропетровської області, застосувавши артилерію, ударні безпілотники та авіабомбу.