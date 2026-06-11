Удар РФ по Павлограду: 12 поранених, серед них 75-річна жінка у тяжкому стані
У Павлограді Дніпропетровської області кількість постраждалих внаслідок російського удару по житловому будинку зросла до 12 осіб
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За його словами, одна з потерпілих – 75-річна жінка – перебуває у лікарні у тяжкому стані.
Інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно.
Нагадаємо, російські війська 10 червня здійснили чергову атаку на Павлоград. Внаслідок ворожого удару суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Було відомо про чотирьох постраждалих.
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