В сети появилось видео уничтожение вражеского БПЛА на подлете к Днепру

Фото: Скриншот с видео

Видео опубликовали местные телеграммы-каналы, передает RegioNews .

На видео видно, как пораженный силами противовоздушной обороны дрон загорается в небе и стремительно теряет высоту. Охваченный огнем беспилотник оставлял за собой густой шлейф черного дыма, пока не упал на землю.

По предварительным данным, обломки сбитого БПЛА упали на открытой местности за пределами населенных пунктов. В результате падения возник локальный пожар, над местом инцидента поднялся столб дыма.

На место происшествия прибыли экстренные службы и взрывотехники. Специалисты обследовали территорию, изъяли обломки беспилотника и ликвидировали возгорание.

Напомним, что российские войска 4 июня нанесли удары по Днепровскому району.