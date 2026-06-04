У мережі з’явилося відео знищення ворожого БпЛА на підльоті до Дніпра

Фото: Скриншот із відео

У соцмережах з'явилися кадри ліквідації російського безпілотника, який атакував передмістя Дніпра

Відео опублікували місцеві телеграм-канали, передає RegioNews .

На відео видно, як уражений силами протиповітряної оборони дрон спалахує в небі та починає стрімко втрачати висоту. Охоплений вогнем безпілотник залишав за собою густий шлейф чорного диму, поки не впав на землю.

За попередніми даними, уламки збитого БпЛА впали на відкритій місцевості за межами населених пунктів. Внаслідок падіння виникла локальна пожежа, над місцем інциденту здійнявся стовп диму.

На місце події прибули екстрені служби та вибухотехніки. Фахівці обстежили територію, вилучили уламки безпілотника та ліквідували займання.

Нагадаємо, що російські війська 4 червня завдали ударів по Дніпровському району.