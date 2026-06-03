На Дніпропетровщині судитимуть жінку за побиття знайомого

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині конфлікт між знайомими у Самарівському районі закінчився госпіталізацією 44-річного чоловіка, якого 33-річна жінка побила ногами під час сварки

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 33-річної жінки, яка під час конфлікту завдала численних ударів знайомому.

Правоохоронці встановили, що 12 квітня на території приватного домоволодіння у Самарівському районі між жінкою та її знайомим виник конфлікт.

У ході сварки обвинувачена ногами побила потерпілого. Чоловіка з тяжкими травмами госпіталізували до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Працівники кримінальної поліції встановили особу нападниці. Нею виявилася раніше судима 33‑річна місцева жителька. Після з’ясування всіх обставин її затримали у порядку статті 208 КПК України.

Слідчі повідомили жінці про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду. За вчинене підозрюваній загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на Тернопільщині чоловік опинився в реанімації після жорстокого побиття під час застілля із сусідом. Нападника вже затримала поліція.