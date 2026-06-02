10:19  02 червня
Зник після останнього дзвоника: на Чернігівщині тривають пошуки підлітка
08:39  02 червня
В Ужгороді чоловік ножем поранив колишню дружину: її госпіталізували
08:22  02 червня
Обікрала могилу полеглого воїна: на Хмельниччині викрили 48-річну зловмисницю
UA | RU
UA | RU
02 червня 2026, 20:44

На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за земельне шахрайство

02 червня 2026, 20:44
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині слідчі повідомили про підозру чоловіку за незаконне заволодіння земельною ділянкою

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

55-річний житель с. Царичанка шляхом обману незаконно отримав у власність земельну ділянку комунальної форми власності

Поліцейські встановили, що у 2018 році чоловік уже реалізував своє право на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Однак через кілька років він повторно звернувся до органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу у власність земельної ділянки площею 2 га, не зазначивши відомостей про раніше отриману земельну ділянку цього ж цільового призначення.

На підставі поданих документів було виготовлено та затверджено проєкт землеустрою, після чого ділянку передали у приватну власність заявника. Надалі чоловік здійснив державну реєстрацію права власності у встановленому законодавством порядку.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 190 КК України.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо, що Слобожанська окружна прокуратура оголосила підозру депутатці селищної ради на Дніпропетровщині за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область суд шахрайство
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
Росіяни атакували п’ять районів Дніпропетровщини: серед поранених двоє дітей
02 червня 2026, 21:57
Понад 100 мільйонів на захисті енергетики: прокуратура розкрила схему чиновників
02 червня 2026, 21:55
Росіяни атакували цивільне авто на Харківщині: є поранені
02 червня 2026, 21:33
Завдали збитків на понад 800 тисяч: на Кіровоградщині судитимуть групу осіб за незаконну порубку дерев
02 червня 2026, 20:59
У Дніпрі чоловік ґвалтував 4-річного сина співмешканки
02 червня 2026, 20:55
На Харківщині чоловік увірвався до будинку пенсіонерки та напав на неї
02 червня 2026, 20:15
Забезпечував окупантів технікою та ліками: на Херсонщині викрили депутата-колаборанта
02 червня 2026, 19:59
На Чернігівщині викрили схему розкрадання 8 мільйонів гривень
02 червня 2026, 19:28
На Львівщині експоліцейський вимагав "данину" з підприємців: подробиці схеми
02 червня 2026, 18:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Ігор Луценко
Всі блоги »