На Дніпропетровщині судитимуть чоловіка за земельне шахрайство

Фото: поліція Дніпропетровської області

На Дніпропетровщині слідчі повідомили про підозру чоловіку за незаконне заволодіння земельною ділянкою

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

55-річний житель с. Царичанка шляхом обману незаконно отримав у власність земельну ділянку комунальної форми власності

Поліцейські встановили, що у 2018 році чоловік уже реалізував своє право на безоплатне отримання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

Однак через кілька років він повторно звернувся до органу місцевого самоврядування з клопотанням про передачу у власність земельної ділянки площею 2 га, не зазначивши відомостей про раніше отриману земельну ділянку цього ж цільового призначення.

На підставі поданих документів було виготовлено та затверджено проєкт землеустрою, після чого ділянку передали у приватну власність заявника. Надалі чоловік здійснив державну реєстрацію права власності у встановленому законодавством порядку.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 190 КК України.

Наразі обвинувальний акт направлено до суду.

Нагадаємо, що Слобожанська окружна прокуратура оголосила підозру депутатці селищної ради на Дніпропетровщині за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації.