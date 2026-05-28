28 травня 2026, 09:44

Загроза сказу на Дніпропетровщині: дикий шакал напав на людей у Карнаухівці

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На території селища Карнаухівка запроваджено карантинні обмеження через випадок сказу шакала

Про це передає RegioNews з посиланням на Кам’янське районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області,

Зазначається, що інцидент стався в районі вулиці Залізничної. Дикий хижак, який забіг до населеного пункту, покусав двох людей. Згодом тварина загинула.

Після лабораторних досліджень біоматеріалу Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби 22 травня підтвердила наявність сказу у тварини.

У зв’язку з цим місцева протиепізоотична комісія оголосила територію Карнаухівки неблагополучною щодо сказу та запровадила карантинні обмеження строком на 60 діб, починаючи з 25 травня 2026 року.

До зони спалаху віднесено вулиці Залізнична, Варваринська, Центральна, 1-й провулок Центральний, 2-й Житній провулок, вулиця Семена Карнауха та вулиця Кленова.

Також визначено загрозливу зону, до якої увійшли низка прилеглих вулиць, зокрема Польова, Золота (Некрасова), Ширшова, Шкільна, Стаханова, Молодіжна, 2-й провулок Центральний, Житня та Максима Рильського (Чернишевського).

Сказ є смертельно небезпечним захворюванням для тварин і людей у разі несвоєчасного звернення по медичну допомогу.

У межах карантинної зони заборонено:

  • вивезення тварин,
  • проведення виставок і масових заходів за участю тварин,
  • переміщення домашніх улюбленців без дозволу ветеринарів,
  • контакт із дикими чи безпритульними тваринами.

Фахівці закликають мешканців бути обережними та у разі укусу або ослинення негайно звертатися по медичну допомогу для проведення антирабічної вакцинації.

Нагадаємо, в лютому до регіонів завезли 85 тисяч доз вакцини проти сказу. Перша партія вакцини для профілактики сказу (понад 28 тис. доз) була розвезена у регіони ще влітку 2025 року.

25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
