Загроза сказу на Дніпропетровщині: дикий шакал напав на людей у Карнаухівці

На території селища Карнаухівка запроваджено карантинні обмеження через випадок сказу шакала

Про це передає RegioNews з посиланням на Кам’янське районне управління ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області,

Зазначається, що інцидент стався в районі вулиці Залізничної. Дикий хижак, який забіг до населеного пункту, покусав двох людей. Згодом тварина загинула.

Після лабораторних досліджень біоматеріалу Дніпропетровська регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби 22 травня підтвердила наявність сказу у тварини.

У зв’язку з цим місцева протиепізоотична комісія оголосила територію Карнаухівки неблагополучною щодо сказу та запровадила карантинні обмеження строком на 60 діб, починаючи з 25 травня 2026 року.

До зони спалаху віднесено вулиці Залізнична, Варваринська, Центральна, 1-й провулок Центральний, 2-й Житній провулок, вулиця Семена Карнауха та вулиця Кленова.

Також визначено загрозливу зону, до якої увійшли низка прилеглих вулиць, зокрема Польова, Золота (Некрасова), Ширшова, Шкільна, Стаханова, Молодіжна, 2-й провулок Центральний, Житня та Максима Рильського (Чернишевського).

Сказ є смертельно небезпечним захворюванням для тварин і людей у разі несвоєчасного звернення по медичну допомогу.

У межах карантинної зони заборонено:

вивезення тварин,

проведення виставок і масових заходів за участю тварин,

переміщення домашніх улюбленців без дозволу ветеринарів,

контакт із дикими чи безпритульними тваринами.

Фахівці закликають мешканців бути обережними та у разі укусу або ослинення негайно звертатися по медичну допомогу для проведення антирабічної вакцинації.

Нагадаємо, в лютому до регіонів завезли 85 тисяч доз вакцини проти сказу. Перша партія вакцини для профілактики сказу (понад 28 тис. доз) була розвезена у регіони ще влітку 2025 року.