Удар по Днепру 21 мая: количество пострадавших выросло, семеро остаются в больницах
Общее количество раненых в результате атаки на Днепр 21 мая возросло до 20 человек
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
"Еще одному человеку понадобилась медицинская помощь после вражеского удара по Днепру, произошедшего накануне", – говорится в сообщении.
Глава ОВА отметил, что семеро пострадавших остаются в больницах, в том числе 13-летний мальчик. Все госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.
Напомним, днем 21 мая российские войска нанесли удар по Днепру. В результате атаки повреждены многоэтажные дома, вспыхнул пожар. Ранее сообщалось о 19 пострадавших, среди них – трое детей.
