Удар по Дніпру 21 травня: кількість постраждалих зросла, семеро залишаються в лікарнях
Загальна кількість поранених внаслідок атаки на Дніпро 21 травня зросла до 20 людей
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"Ще одній людині знадобилася медична допомога після ворожого удару по Дніпру, що стався напередодні", – йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА зазначив, що семеро постраждалих залишаються у лікарнях, зокрема 13-річний хлопчик. Усі госпіталізовані перебувають у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, вдень 21 травня російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові будинки, спалахнула пожежа. Раніше повідомлялося про 19 постраждалих, серед них – троє дітей.
