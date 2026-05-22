Вночі 22 травня російські війська 15 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися чотири райони регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Криворіжжі під ударом були Кривий Ріг, Апостолове та Грушівську громаду. Є пошкодження на території підприємства. Понівечені інфраструктура та господарська споруда.

У Павлограді внаслідок атаки виникла пожежа. Пошкоджені два приватні будинки та автомобілі.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька та Мирівська громади.

У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок атаки загорівся автомобіль.

Інформації про агиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, вдень 21 травня російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові будинки, спалахнула пожежа. Поранення дістали 19 людей, серед них троє дітей.