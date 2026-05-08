Побиття військового перед строєм: у Дніпрі солдата відправили на гауптвахту

Центральний районний суд Дніпро обрав запобіжний захід військовослужбовцю, якого підозрюють у жорстокому побитті бійця 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Його взято під варту без права внесення застави

Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

За рішенням суду підозрюваний перебуватиме на гауптвахті щонайменше до 4 липня. Слідчий суддя задовольнив клопотання слідства та прокурора про обрання такого запобіжного заходу.

За даними медіа, йдеться про оператора БпЛА Анатолія Руденка. Йому інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, катування та дезертирство в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що 1 травня на території військової частини у Дніпрі підозрюваний публічно почав знущатися з військовослужбовця 155-ї бригади, після чого вивів його зі строю та кілька разів ударив по голові. Потерпілий знепритомнів.

Згідно з матеріалами слідства, після цього нападник зв'язав військового пластиковими стяжками та завдав йому ще щонайменше десять ударів руками й ногами по голові та обличчю. Розслідування у справі триває.

Нагадаємо, 4 травня підозрюваний самовільно залишив місце служби та виїхав до Кіровоградської області та 7 травня його вдалося затримати та повідомили про підозру.

Раніше в мережі розповсюдилось відео, на якому ніби-то командир 155 ОМБР перед строєм однієї з військових частин б'є військовослужбовця. Це викликало неабиякий резонанс в соцмережах.

В Сухопутних військах ЗСУ заперечили той факт, що фігурантом відео є саме командир 155 ОМБР і обіцяють провести службове розслідування.

Згодом у Військовій службі правопорядку повідомили, що причетний до побиття солдат – оператор БпЛА одного з підрозділів.

