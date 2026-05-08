08 травня 2026, 09:13

Побиття військового перед строєм: у Дніпрі солдата відправили на гауптвахту

Фото: Прокуратура України
Центральний районний суд Дніпро обрав запобіжний захід військовослужбовцю, якого підозрюють у жорстокому побитті бійця 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Його взято під варту без права внесення застави

Про це повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, передає RegioNews.

За рішенням суду підозрюваний перебуватиме на гауптвахті щонайменше до 4 липня. Слідчий суддя задовольнив клопотання слідства та прокурора про обрання такого запобіжного заходу.

За даними медіа, йдеться про оператора БпЛА Анатолія Руденка. Йому інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, катування та дезертирство в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що 1 травня на території військової частини у Дніпрі підозрюваний публічно почав знущатися з військовослужбовця 155-ї бригади, після чого вивів його зі строю та кілька разів ударив по голові. Потерпілий знепритомнів.

Згідно з матеріалами слідства, після цього нападник зв'язав військового пластиковими стяжками та завдав йому ще щонайменше десять ударів руками й ногами по голові та обличчю. Розслідування у справі триває.

Нагадаємо, 4 травня підозрюваний самовільно залишив місце служби та виїхав до Кіровоградської області та 7 травня його вдалося затримати та повідомили про підозру.

Раніше в мережі розповсюдилось відео, на якому ніби-то командир 155 ОМБР перед строєм однієї з військових частин б'є військовослужбовця. Це викликало неабиякий резонанс в соцмережах.

В Сухопутних військах ЗСУ заперечили той факт, що фігурантом відео є саме командир 155 ОМБР і обіцяють провести службове розслідування.

Згодом у Військовій службі правопорядку повідомили, що причетний до побиття солдат – оператор БпЛА одного з підрозділів.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
