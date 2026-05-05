Судитимуть директора сміттєзвалища, яке палало дві доби на Дніпропетровщині
У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру директору сміттєзвалища. Слідство встановило, що недбалість на полігоні у серпні минулого року призвела до катастрофічних наслідків
Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.
Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства після масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів.
За даними слідства, у серпні 2025 року у Дніпровському районі сталася пожежа на полігоні. Вогонь охопив понад 2,2 га та тривав дві доби. Екологічні збитки оцінюють майже у 8 млн грн.
Слідство вважає, що причиною стала бездіяльність посадовця, відповідального за експлуатацію об’єкта. Він не забезпечив належну охорону території та дотримання вимог пожежної безпеки.
Унаслідок пожежі в атмосферу потрапило близько 1700 тонн шкідливих речовин, зокрема діоксиду вуглецю та діоксиду азоту.
Директору підприємства повідомлено про підозру у забрудненні атмосферного повітря та службовій недбалості (ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 367 КК України).
