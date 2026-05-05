У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру директору сміттєзвалища. Слідство встановило, що недбалість на полігоні у серпні минулого року призвела до катастрофічних наслідків

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews .

Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства після масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів.

За даними слідства, у серпні 2025 року у Дніпровському районі сталася пожежа на полігоні. Вогонь охопив понад 2,2 га та тривав дві доби. Екологічні збитки оцінюють майже у 8 млн грн.

Слідство вважає, що причиною стала бездіяльність посадовця, відповідального за експлуатацію об’єкта. Він не забезпечив належну охорону території та дотримання вимог пожежної безпеки.

Унаслідок пожежі в атмосферу потрапило близько 1700 тонн шкідливих речовин, зокрема діоксиду вуглецю та діоксиду азоту.

Директору підприємства повідомлено про підозру у забрудненні атмосферного повітря та службовій недбалості (ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 367 КК України).

