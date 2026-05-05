05 травня 2026, 18:26

Судитимуть директора сміттєзвалища, яке палало дві доби на Дніпропетровщині

У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру директору сміттєзвалища. Слідство встановило, що недбалість на полігоні у серпні минулого року призвела до катастрофічних наслідків

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства після масштабної пожежі на полігоні твердих побутових відходів.

За даними слідства, у серпні 2025 року у Дніпровському районі сталася пожежа на полігоні. Вогонь охопив понад 2,2 га та тривав дві доби. Екологічні збитки оцінюють майже у 8 млн грн.

Слідство вважає, що причиною стала бездіяльність посадовця, відповідального за експлуатацію об’єкта. Він не забезпечив належну охорону території та дотримання вимог пожежної безпеки.

Унаслідок пожежі в атмосферу потрапило близько 1700 тонн шкідливих речовин, зокрема діоксиду вуглецю та діоксиду азоту.

Директору підприємства повідомлено про підозру у забрудненні атмосферного повітря та службовій недбалості (ч. 1 ст. 241, ч. 2 ст. 367 КК України).

Нагадаємо, що в Ужгороді правоохоронці викрили схему, через яку майже рік незаконно отримували прибутки з міського полігону твердих побутових відходів.

01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
