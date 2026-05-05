Викрадення людини і стрілянина: трьох бійців "Вовків Да Вінчі" арештували на 60 діб

Фото: Суспільне Дніпро

Суд Дніпропетровської області обрав запобіжні заходи трьом військовослужбовцям батальйону "Вовки Да Вінчі". Їх підозрюють у викраденні людини та стрілянині

Про це повідомило Суспільне Дніпро, передає RegioNews.

Зазначається, що всіх трьох взято під варту на 60 діб без права внесення застави.

Прокурор у суді наголошували на тяжкості злочину. Потерпілого знайшли непритомним. Після інциденту підозрювані намагалися переховатися в сусідньому населеному пункті, де їх згодом затримали правоохоронці.

Один із військовослужбовців у суді заявив, що конфлікт нібито виник через нецензурну лайку, а потерпілого вони намагалися доставити до медичного закладу.

"По дорозі він почав стукати ногами, питав, куди ми його веземо. Ми стали, кажемо: давай завеземо в лікарню. Він каже: не треба, все нормально, відпустіть. Після чого ми його відпустили", – сказав один із підозрюваних.

Нагадаємо, інцидент стався 1 травня близько 23:40 біля магазину в місті Шахтарське на Дніпропетровщині. Троє чоловіків віком 38, 25 та 24 років вступили у конфлікт із 20-річним місцевим жителем, який переріс у бійку. Потерпілий втратив свідомість після побиття.

Після цього його заштовхали в автомобіль. Перед від’їздом, за даними слідства, пролунали постріли з автоматичної зброї у бік магазину, внаслідок чого виникло загоряння.

Згодом у соцмережах з'явилося відео інциденту, а правоохоронці підтвердили причетність до події військовослужбовців.

