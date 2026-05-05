Напав на вулиці та зірвав ланцюжок: на Дніпропетровщині затримали зловмисника

Фото: Національна поліція

У місті Кам'янське поліцейські затримали чоловіка, який напав на перехожого та пограбував його

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався нещодавно близько 20:30 на одній із вулиць міста.

Зловмисник помітив 35-річного чоловіка, підійшов до нього та спочатку завів розмову, після чого раптово перейшов до агресивних дій. Він кілька разів вдарив потерпілого дерев'яною палицею, а потім зірвав із його шиї золотий ланцюжок із хрестиком та втік.

Після повідомлення про напад правоохоронці негайно розпочали розшук зловмисника. У результаті оперативних заходів його місцеперебування встановили та затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Затриманим виявився 29-річний раніше судимий місцевий житель.

За погодженням із Кам’янською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, поєднаний із насильством). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка за розбійний напад на 23-річного місцевого жителя, під час якого він застосував газовий балончик та заволодів грошима. Нападник забрав із кишені чоловіка 3000 гривень і втік із місця події.