Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі кількість поранених зросла до 12 людей. Четверо з них госпіталізовані – вони перебувають у стані середньої тяжкості.

У Кривому Розі після атаки із 6 постраждалих в лікарні залишається 4-річний хлопчик, стан дитини – середньої тяжкості.

Ще одній дитині знадобилася меддопомога після вчорашнього удару по Криничанській громаді – 14-річна дівчинка перебуває амбулаторному лікуванні. Загалом у громаді постраждали семеро людей, серед них дві дитини. Шестеро з них залишаються у лікарнях, стан 40-річної жінки лікарі оцінюють як важкий.

Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок російського ракетного удару по житловому кварталу 3 травня загинула одна людина, повідомлялося про 11 поранених.