В Кривом Роге ПВО "приземлила" российский БпЛА – кадры сбития

Утром 20 апреля российские войска снова пытались атаковать Кривой Рог с помощью беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "СВОЇ. Кривий Ріг”.

О воздушной угрозе сообщали еще до 09:00 – по данным мониторинговых каналов, вражеские БПЛА фиксировали почти все районы города.

Впрочем, атака оказалась безрезультатной: силы противовоздушной обороны были уничтожены одним из беспилотников.

Кадры ликвидации дрона появились в сети.

Напомним, под утро 20 апреля российские войска атаковали Кривой Рог беспилотником типа "шахед", попав в объект инфраструктуры. Известно об одном пострадавшем – 39-летнем мужчине, который получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении.