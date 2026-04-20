20 квітня 2026, 12:46

У Кривому Розі ППО "приземлила" російський БпЛА – кадри збиття

20 квітня 2026, 12:46
Скриншот із відео
Вранці 20 квітня російські війська знову намагалися атакувати Кривий Ріг за допомогою безпілотників

Про це інформує RegioNews з посиланням на "СВОЇ. Кривий Ріг”.

Про повітряну загрозу повідомляли ще до 09:00 – за даними моніторингових каналів, ворожі БпЛА фіксували майже над усіма районами міста.

Втім, атака виявилася безрезультатною: сили протиповітряної оборони знищили один із безпілотників.

Кадри ліквідації дрона з'явилися у мережі.

Нагадаємо, під ранок 20 квітня російські війська атакували Кривий Ріг безпілотником типу "шахед", влучивши в об'єкт інфраструктури. Відомо про одного постраждалого – 39-річного чоловіка, який отримав легкі травми та перебуває на амбулаторному лікуванні.

