Четверть века в неволе: во Львовской области предприниматель держал одноклассника в трудовом рабстве

Фото: Офис Генерального прокурора

Во Львовской области 71-летний предприниматель из Городка предстанет перед судом за то, что почти четверть века удерживал своего одноклассника в трудовом рабстве

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Прокуроры Яворивской окружной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 71-летнего жителя Городка, обвиняемого в вербовке, перемещении и трудовой эксплуатации своего одноклассника.

По данным следствия, с 2002 по 2025 год предприниматель, воспользовавшись уязвимым состоянием знакомого, фактически удерживал его в трудовой неволе. Человек выполнял тяжелую физическую работу без оплаты, получая только еду, сигареты и жилье. В то же время, его лишили документов и свободы передвижения.

Пострадавший жил в непригодных условиях, а за малейшие претензии к работе подвергался физическому и психологическому насилию. Только в сентябре 2025 года его удалось уволить.

В настоящее время 72-летний мужчина находится в гериатрическом пансионате, где получает необходимое лечение и уход.

Предпринимателю инкриминируют вербовку и перемещение человека с целью эксплуатации с использованием обмана, уязвимого состояния потерпевшего и насилия (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Напомним, что житель Кропивницкого силой удерживал 56-летнего переселенца из Донбасса, заставляя его к тяжелому физическому труду без оплаты.