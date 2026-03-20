Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

На улице Хмельницкого автомобиль BMW врезался в бетонную опору, в результате чего пассажирку зажало в салоне. Водитель смог самостоятельно выйти из машины до приезда спасателей.

Пассажирку освободили чрезвычайники с помощью гидравлического инструмента. Обоих пострадавших возрастом 34 лет госпитализировали.

Спасатели также приняли меры, чтобы предотвратить возгорание автомобиля.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

