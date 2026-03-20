На Дніпропетровщині автівка влетіла у бетонну опору: двоє постраждалих
ДТп сталася ввечері 19 березня у місті Жовті Води Кам’янського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
На вулиці Хмельницького автомобіль BMW врізався в бетонну опору, внаслідок чого пасажирку затисло в салоні. Водій зміг самостійно вийти з машини до приїзду рятувальників.
Пасажирку визволили надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту. Обох постраждалих віком 34 роки госпіталізували.
Рятувальники також вжили заходів, щоб запобігти займанню автомобіля.
Обставини аварії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, вночі 19 березня на Львівщині мікроавтобус з’їхав у кювет. Внаслідок аварії загинула пасажирка, водія госпіталізували.
20 березня 2026
