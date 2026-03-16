В Днепре хотят обустроить сквер памяти на месте ракетного удара

В Днепре жители дома на Набережной Победы, 118 и активные жители района хотят установить сквер памяти. На этом месте три года назад погибли 46 человек

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Более 50 днепрян собрались на встречу, чтобы обсудить память погибших в результате ракетного удара по дому 14 января 2023 года. Инициатор, активистка Вера Матвиевская объяснила, что хочет передать городским властям протокол собрания, чтобы мемориал создавали с учетом пожеланий жильцов дома.

Больше дискуссий вызвал вариант мемориала из стекла в натуральную величину двух подъездов с шарами-светильниками внутри. Они по мнению авторов должны символизировать души погибших. Однако люди отметили, что есть сомнения в безопасности такого решения во время войны.

Наибольшую поддержку получила идея сквера с деревьями, скамейками и мемориальным элементом на месте демонтированных подъездов. Инициаторы собрания планируют передать протокол с предложениями городским властям, чтобы мнение жителей дома учли при обустройстве будущего мемориала.

Напомним, 14 января 2023 года российская ракета попала в здание №118 на Набережной Победы в Днепре. Тогда в результате вражеского удара зашинело 46 человек. Среди них было шесть детей. Еще 79 местных жителей получили ранения.