У Дніпрі хочуть облаштувати сквер пам'яті на місці ракетного удару

У Дніпрі мешканці будинку по Набережній Перемоги, 118 та активні жителі району хочуть встановити сквер пам'яті. На цьому місці три роки тому загинуло 46 людей

Понад 50 дніпрян зібрались на зустріч, щоб обговорити вшанування пам’яті загиблих внаслідок ракетного удару по будинку 14 січня 2023 року. Ініциаторка, активістка Віра Матвієвська пояснила, що хоче передати міській владі протокол зборів, аби меморіал створювали з урахуванням побажань мешканців будинку.

Найбільше дискусій викликав варіант меморіалу зі скла у натуральну величину двох під’їздів з кулями-світильниками всередині. Вони за думкою авторів мають символізувати душі загиблих. Проте люди зазначили, що є сумніви щодо безпеки такого рішення під час війни.

Натомість найбільшу підтримку отримала ідея скверу з деревами, лавками та меморіальним елементом на місці демонтованих під’їздів. Ініціатори зборів планують передати протокол із пропозиціями міській владі, аби думку мешканців будинку врахували, при облаштуванні майбутнього меморіалу.

Нагадаємо, 14 січня 2023 року російська ракета влучила у будинок №118 на Набережній Перемоги у Дніпрі. Тоді внаслідок ворожого удару зашинуло 46 людей. Серед них було шестеро дітей. Ще 79 місцевих жителів отримали поранення.