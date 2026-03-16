16 березня 2026, 18:00

У Дніпрі хочуть облаштувати сквер пам'яті на місці ракетного удару

16 березня 2026, 18:00
Фото: Відомо
У Дніпрі мешканці будинку по Набережній Перемоги, 118 та активні жителі району хочуть встановити сквер пам'яті. На цьому місці три роки тому загинуло 46 людей

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Понад 50 дніпрян зібрались на зустріч, щоб обговорити вшанування пам’яті загиблих внаслідок ракетного удару по будинку 14 січня 2023 року. Ініциаторка, активістка Віра Матвієвська пояснила, що хоче передати міській владі протокол зборів, аби меморіал створювали з урахуванням побажань мешканців будинку.

Найбільше дискусій викликав варіант меморіалу зі скла у натуральну величину двох під’їздів з кулями-світильниками всередині. Вони за думкою авторів мають символізувати душі загиблих. Проте люди зазначили, що є сумніви щодо безпеки такого рішення під час війни.

Натомість найбільшу підтримку отримала ідея скверу з деревами, лавками та меморіальним елементом на місці демонтованих під’їздів. Ініціатори зборів планують передати протокол із пропозиціями міській владі, аби думку мешканців будинку врахували, при облаштуванні майбутнього меморіалу.

Нагадаємо, 14 січня 2023 року російська ракета влучила у будинок №118 на Набережній Перемоги у Дніпрі. Тоді внаслідок ворожого удару зашинуло 46 людей. Серед них було шестеро дітей. Ще 79 місцевих жителів отримали поранення.

ракетний удар меморіал Дніпро
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
