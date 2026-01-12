Фото: ОВА

В ночь на 12 января российские военные били по Никопольщине артиллерией и FPV-дронами

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

От вражеских ударов страдал Никополь, Красногригорьевская, Марганецка и Покровская громады.

В результате обстрелов повреждены 9 частных домов, хозяйственное сооружение, газопровод и линия электропередач. Пострадал 59-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Глава ОВА добавил, что украинские защитники сбили на Днепропетровщине три беспилотника.

Напомним, 11 января в городе Семеновка Черниговской области российские войска атаковали автомобиль скорой помощи, возвращавшийся с вызова. Пострадали два медика.