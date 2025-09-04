22:10  04 сентября
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
18:26  04 сентября
Николаев впервые с 2022 года получит пресную воду
17:15  04 сентября
На Волыни мужчины избили сотрудников ТЦК, вырвали у них пистолет и открыли по ним огонь
UA | RU
UA | RU
04 сентября 2025, 20:21

В Днепре судили предателя, работавшего на российскую ФСБ

04 сентября 2025, 20:21
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Днепре был вынесен приговор гражданину за государственную измену. Известно, что он выполнял задачи работника ФСБ РФ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

28 февраля, 1 и 4 марта 2025 года мужчина находился в Константиновке (Донецкая область). Тогда он выполнял задачи сотрудника ФСБ РФ. Через мессенджер Telegram он сообщал россиянам о размещении подразделений и военной техники Сил обороны Украины, добавляя фотографии. Известно по меньшей мере 17 таких случаев.

На суде мужчина вину признал. По его словам, он делал это "по идеологическим соображениям". Теперь он якобы раскаялся. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее разоблачили жителя Николаева, который посылал россиянам адреса, где базировались украинские военнослужащие и говорил, что можно найти подходящий момент для ударов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
предательство суд Днепр
ГБР расследует почти 3 тысячи производств против предателей и коллаборантов
03 сентября 2025, 10:46
Взрыв в полиции в Одесской области: завербованный агент РФ предстанет перед судом
02 сентября 2025, 11:49
Все новости »
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Настоящие элиты, на которых держится любое государство, это люди, умеющие говорить "нет"
04 сентября 2025, 23:09
В общинах Харьковщины дети получают образование в подземных школах
04 сентября 2025, 22:52
Житель Запорожья погиб через день после мобилизации
04 сентября 2025, 22:10
В Португалии трагически погиб украинец
04 сентября 2025, 21:52
Вакансии недели в Харьковской области: кого ищут и какие зарплаты предлагают
04 сентября 2025, 21:35
Несколько мнений после сегодняшнего саммита "коалиции желающих"
04 сентября 2025, 21:26
Почему украинцы выбирают DIM.RIA для поиска жилья
04 сентября 2025, 20:57
В Харькове задержали таксиста, который с напарником обокрал военного
04 сентября 2025, 20:43
Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
04 сентября 2025, 20:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »