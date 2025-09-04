Иллюстративное фото

В Днепре был вынесен приговор гражданину за государственную измену. Известно, что он выполнял задачи работника ФСБ РФ

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

28 февраля, 1 и 4 марта 2025 года мужчина находился в Константиновке (Донецкая область). Тогда он выполнял задачи сотрудника ФСБ РФ. Через мессенджер Telegram он сообщал россиянам о размещении подразделений и военной техники Сил обороны Украины, добавляя фотографии. Известно по меньшей мере 17 таких случаев.

На суде мужчина вину признал. По его словам, он делал это "по идеологическим соображениям". Теперь он якобы раскаялся. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, ранее разоблачили жителя Николаева, который посылал россиянам адреса, где базировались украинские военнослужащие и говорил, что можно найти подходящий момент для ударов.