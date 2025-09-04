22:10  04 вересня
Житель Запоріжжя загинув через день після мобілізації
18:26  04 вересня
Миколаїв уперше з 2022 року отримає прісну воду
17:15  04 вересня
На Волині чоловіки побили співробітників ТЦК, вирвали у них пістолет і відкрили по них вогонь
04 вересня 2025, 20:21

У Дніпрі суддили зрадника, який працював на російську ФСБ

04 вересня 2025, 20:21
Ілюстративне фото
У Дніпрі винесли вирок громадянину за державну зраду. Відомо, що він виконував завдання працівника ФСБ РФ

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

28 лютого, 1 і 4 березня 2025 року чоловік знаходився у Костянтинівці (Донецька область). Тоді він виконував завдання співробітника ФСБ РФ. Через месенджер Telegram він повідомляв росіянам про розміщення підрозділів та військової техніки Сил оборони України, додаючи фотознімки. Відомо щонайменше про 17 таких випадків.

На суді чоловік провину визнав. За його словами, він робив це "з ідеологічних міркувань". Тепер він нібито розкаявся. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Миколаєва, який надсилав росіянам адреси, де базувалися українські військовослужбовці й казав, що можна знайти вдалий момент для ударів.

