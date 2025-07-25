В Днепре к берегу прибило обломок русского дрона
В Днепре местные жители обнаружили обломок русского дрона. Он был прямо в реке
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
В Днепре, на пляже в Приднепровске к берегу прибило обломок российского дрона типа "Шахед". В сети показали фотографии, где можно увидеть обломок дрона в воде. Вызвали ли местные специалисты, пока неизвестно.
Напомним, ранее в Киевской области строители нашли ручной противотанковый гранатомет "ПГ-7Л" советского производства Пиротехники изъяли боеприпас и транспортировали его для дальнейшего уничтожения.
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
17 июля 2025
Два главных итога спецоперации "Смена Кабмина"
Офис президента захотел новое правительство, ради чего пошел на все. Но будет ли из этого какая-то польза для страны?
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
В Киеве задержали двух наркоторговцев: у них изъяли психотропов на 800 тыс. грн
25 июля 2025, 19:40На Днепропетровщине спасли выпавшего из окна ребенка
25 июля 2025, 19:33$8000 за пересечение границы: на Закарпатье разоблачили схему переправки мужчин за деньги
25 июля 2025, 19:24В Харьковской области мужчина зарезал человека на детской площадке
25 июля 2025, 19:16Пожар в частном доме и разрушение инфраструктуры: последствия ударов по Днепропетровщине
25 июля 2025, 18:55На Черниговщине в результате удара дрона сгорел дом: были ли внутри люди
25 июля 2025, 18:26Зарубил топором мужчину и зарезал женщину в Днепре: какой приговор получил житель Самара
25 июля 2025, 17:33Жителя Харьковщины осудили за вырубку деревьев: как его наказали
25 июля 2025, 17:23Во Львовской области разоблачена схема с "Муниципальной няней" - 2 млн грн убытков бюджета на фиктивных договорах
25 июля 2025, 17:19
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии