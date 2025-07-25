Иллюстративное фото

В Днепре местные жители обнаружили обломок русского дрона. Он был прямо в реке

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре, на пляже в Приднепровске к берегу прибило обломок российского дрона типа "Шахед". В сети показали фотографии, где можно увидеть обломок дрона в воде. Вызвали ли местные специалисты, пока неизвестно.

Напомним, ранее в Киевской области строители нашли ручной противотанковый гранатомет "ПГ-7Л" советского производства Пиротехники изъяли боеприпас и транспортировали его для дальнейшего уничтожения.