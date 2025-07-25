У Дніпрі до берега прибило уламок російського дрона
У Дніпрі місцеві жителі знайшли уламок російського дрона. Він був прямо у річці
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
У Дніпрі, на пляжі в Придніпровську до берега прибило уламок російського дрону типу "Шахед". У мережі показали фотографії, де можна побачити уламок дрона у воді. Чи викликали місцеві фахівців, наразі невідомо.
Нагадаємо, раніше на Київщині будівельники знайшли ручний протитанковий гранатомет "ПГ-7Л" радянського виробництва. Піротехніки вилучили боєприпас та транспортували його для подальшого знищення.
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