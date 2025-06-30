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В Днепре сгорело авто из-за поджога вандалов. Эта машина имела свою историю, связанную с войной

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

В Днепре напротив железнодорожного вокзала вандалы подожгли авто. Оказалось, что машина стала своеобразным символом эвакуации. По словам сотрудника музея "Машина Времени" Ильи Мягкова, в начале полномасштабного вторжения именно на этом транспорте спаслась семья.

В 2022-м году автомобиль довез владельцев до ближайшего вокзала. Уже там машина стояла больше трех месяцев, пережила массированный обстрел Вокзальной площади (19 апреля прошлого года). Тогда авто потеряло только одно боковое окно. И теперь вандалы снова его подожгли.

"Такая печальная история старенького семейного спасителя, как срез отношения к чужой частной собственности", - отметил Илья Мягков.

Напомним, что сгорел автомобиль 26 июня. Тогда в социальных сетях публиковали видео. Огонь опрокинулся даже на салон, машина сгорела дотла. Местные жители говорили, что этот автомобиль стоял там давно и за ним никто не приходил.