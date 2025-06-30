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У Дніпрі згоріло авто через підпал вандалів. Ця машина мала свою історію, пов'язану з війною

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У Дніпрі навпроти залізничого вокзалу вандали підпалили авто. Виявилось, що ця машина стала своєрідним символом евакуації. За словами співробітника музею "Машина Часу" Іллі Мягкова, на початку повномасштабного вторгнення саме на цьому транспорті врятувалась родина.

У 2022-му році автівка довезла власників до найближчого вокзалу. Уже там машина стояла понад три місяці, пережила масований обстріл Вокзальної площі (19 квітня минулого року). Тоді авто втратило лише одне бічне вікно. І тепер вандали знову його підпалили.

"Така сумна історія старенького сімейного рятівника, як зріз відношення до чужої приватної власності", - зазначив Ілля Мягков.

Нагадаємо, що згоріла автівка 26 червня. Тоді у соціальних мережах публікували відео. Вогонь перекинувся навіть на салон, машина згоріла вщент. Місцеві жителі казали про те, що ця автівка стояла там давно і за нею ніхто не приходив.