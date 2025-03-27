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27 марта 2025, 18:00

Житель Днепропетровщины угнал грузовик работодателя и продал его на Киевщине

27 марта 2025, 18:00
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фото: Нацполиция
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Полицейские Каменского разоблачили 34-летнего мужчину, который незаконно завладел грузовым автомобилем своего работодателя и пытался нажиться на его продаже. Злоумышленника будут судить

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Днепропетровской области, передает RegioNews.

Следователи установили, что 26 января владелец грузовика марки "КамАЗ" поручил водителю отвезти транспортное средство на СТО для проведения технического осмотра. На следующий день подозреваемый воспользовался тем, что за ним никто не следит, и вместо выполнения поручения отправил грузовик в Киевскую область, где продал его.

Правоохранители оперативно вышли на след угнанного автомобиля и вернули его законному владельцу. Фигуранту сообщили о подозрении за незаконное завладение транспортным средством.

"Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой", — говорится в сообщении.

Напомним, 43-летний житель Ровно обвиняется в незаконной продаже внедорожников, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь.

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