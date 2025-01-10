Нардеп Тищенко снова не явился на суд, потому что был на заседании Верховной Рады

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Сегодня, 10 января, народный депутат Украины Николай Тищенко в очередной раз не явился на судебное заседание в Днепре по делу о незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Общественное.

Сторона защиты объяснила отсутствие Тищенко тем, что нардеп находится на сессии парламента и "поэтому не может прийти". По видеосвязи Тищенко решил не присоединяться к заседанию.

Адвокат Тищенко добавил, что 23 декабря истек срок меры пресечения его подзащитного в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Мне уже смешно смотреть на это, что он появляется в Верховной Раде. А за две недели до этого лежал и его на колесном кресле вывозили. Я на него подал гражданский иск на 35 миллионов. Эти деньги я планирую выплатить подразделениям ВСУ", - сказал эксвоенный Дмитрий Мазоха.

Напомним, через несколько дней до суда в Днепре народный депутат Украины Николай Тищенко попал в больницу. Он не явился на заседание якобы по болезни сердца. Уже 8 января он "исцелился" и пришел в Верховную Раду.

Ранее сообщалось, что Тищенко будут судить по ч. 2 ст. 146 УК Украины, санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Следователи установили, что 20 июня этого года группа лиц в Днепре, действуя по указанию народного депутата с применением физической силы и спецсредств, противоправно лишили свободы бывшего военнослужащего ВСУ. Правоохранители добавили, что в отношении одного лица, участвовавшего в противоправных действиях, уже есть решение суда, в отношении другого обвинительный акт находится на рассмотрении в суде.