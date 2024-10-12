В Кривом Роге задержали мужчину, который изнасиловал 13-летнюю дочь своей приятельницы

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На днях, 8 октября, 33-летняя жительница Кривого Рога заявила об изнасиловании своей дочери. По словам женщины, преступление совершило ее 25-летний знакомый

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Свои".

Предварительно, подозреваемый признал, что имел интимные отношения с 8-классницей. Фигурант заявил, что произошло это с согласия девочки. По его словам, между ними произошло три половых акта без средств контрацепции.

Мужчина – знакомый матери пострадавшей девочки. В тот вечер провожал подростка домой.

По словам соседей, из квартиры был слышен женский крик.

Отмечается, что семья не состоит на учете у социальных служб. Соседи семьи пострадавшей, в свою очередь, рассказали, что мать девочки не безразлична к рюмке, позволяет ненормативную лексику в отношении ребенка.

Полицейские задержали мужчину, а 11 октября в Терновском суде ему избрали меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Фигуранту грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области будут судить мужчину, который изнасиловал 14-летнюю девочку и снимал процесс на видео.