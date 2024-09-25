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Правоохранители завершили расследование в отношении жителя Каменец-Подольского района по факту изнасилования ребенка. Обвинительный акт направили в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Преступление произошло в июле этого года. 52-летний мужчина пригласил девочку, 14-летнюю дочь знакомого, в авто и предложил подвезти. Прямо в салоне он изнасиловал ребенка и снимал процесс на телефон.

Мужчину застукал на горячем отец девочки, когда не смог дозвониться дочери и пошел ее искать.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве мужчина изнасиловал в подземном переходе 23-летнюю девушку. Злоумышленника задержали.