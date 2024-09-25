В результате нового авиаудара врага по Запорожью ранены семь человек

фото: Иван Федоров

Поздно вечером 24 сентября российские войска нанесли авиаудар по городу Запорожье. В результате этого обстрела пострадали семь человек

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По информации главы ОВА в течение суток в регионе погиб один человек - 55-летний мужчина в результате российской атаки по Пологовскому району, 7 человек получили ранения во время авиаудара по Запорожью.

Федоров также отметил, что в течение суток оккупанты нанесли 397 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, россияне совершили 7 авиационных ударов по Запорожью, Левадному, Белогорью и Новоандреевке.

Также под обстрелами были Гуляйполе, Роботино, Малая Токмачка и Малиновка. Враг применял для ударов РСЗО, дроны и артиллерию.

Поступило 202 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, 23 сентября поздно вечером россияне нанесли шесть авиационных ударов по Запорожью. Известно об одном погибшем и семи пострадавших.