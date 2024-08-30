В Днепре осудили мужчину, изнасиловавшего 14-летнюю девочку в туалете кафе

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Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Мужчина во время отдыха в одном из кафе Днепра увидел ранее незнакомую 14-летнюю девочку. Когда она пошла в туалет, фигурант зашел за ним и изнасиловал ее.

Во время судебного разбирательства злоумышленник отрицал свою вину. Однако на основании собранных доказательств прокуроры доказали ее полностью.

Злоумышленнику назначили 8 лет тюрьмы. Сейчас длится срок на апелляционное обжалование приговора.

Напомним, жителя Кривого Рога на Днепропетровщине будут судить за развращение 8 и 9-летней девочек. Фигурант запугал детей, чтобы они никому об этом не рассказали.