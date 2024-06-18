Из-за российских атак на Днепропетровщине повреждены дома, авто и ЛЭП
Силы ПВО сбили ночью над Днепровским районом вражеский шахед. Россияне снова обстреляли Никопольский район
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Ночью в Днепровском районе подразделение ПВК "Восток" уничтожило вражеский шахед. Но российская атака не прошла без последствий. Повреждены 3 частных дома и 2 авто. Произошел пожар, который оперативно потушили", – говорится в сообщении.
По информации чиновника, россияне также обстреляли ночью Никопольщину. Атаковали район артиллерией и дронами-камикадзе.
Громко было в райцентре и Марганецкой громаде. Повреждены пятиэтажка, 6 частных домов и линия электропередач.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
На фото – последствия обстрелов Никопольщины.
Напомним, в ночь на 18 июня силы противовоздушной обороны сбили все десять ударных беспилотников типа Shahed-131/136, которыми Россия атаковала Украину.