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08 сентября 2021, 16:01 3985

Правоохранители наведались в квартиру тещи погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова

08 сентября 2021, 16:01 3985
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Фото из открытых источников
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В Кривом Роге со второй попытки правоохранители провели обыски в жилье тещи погибшего городского головы Константина Павлова

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Первый городской".

Отмечается, что с первого раза следователям не удалось провести обыск в квартире тещи Павлова из-за отсутствия владелицы.

Вечером 7 сентября правоохранители таки зашли в квартиру на проспекте Мира и провели обыск.

Обыск в квартире проводился в отсутствие владелицы. 87-летняя теща погибшего мэра в это время находилась в доме дочери в селе Вольное. Женщина из-за болезни почти не ходит.

Во время обыска ничего подозрительного найдено не было.

Напомним, что 15 августа местные Telegram-каналы сообщили об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Впоследствии полиция подтвердила смерть Павлова. Его нашли у входа на веранду в доме в селе Вольное Криворожского района с огнестрельным ранением. В Сети обнародовали также фото с места происшествия.

Впоследствии появилось видео с камеры видеонаблюдения и была найдена записка, написанная рукой Павлова. В конце августа блогеры выложили видео последних двух часов жизни мэра Кривого Рога.

Глава МВД Монастырский заявил, что Павлов покончил с собой из-за краж из бюджета. Правоохранители обыскали квартиру депутата Третьяк и Юрия Вилкула. 7 сентября полиция официально заявила, что основной версией гибели Павлова является самоубийство.

министр убийство МВД мер Кривой Рог

 
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