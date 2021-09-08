Правоохороці навідалися до квартири тещі загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

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У Кривому Розі з другої спроби правоохоронці провели обшуки у житлі тещі загиблого міського голови Костянтина Павлова

Про це пише RegioNews з посиланням на "Перший міський".

Зазначаэться, що з першого разу слідчим не вдалося провести обшук у квартирі тещі Павлова через відсутність власниці.

Надвечір 7 вересня правоохоронці таки зайшли до квартири на проспекті Миру й провели обшук.

Обшук у квартирі проводився за відсутності власниці. 87-річна теща загиблого мера у цей час перебувала у будинку доньки у селі Вільне. Жінка через хворобу майже не ходить.

Під час обшуку нічого підозрілого знайдено не було.

Нагадаємо, що 15 серпня місцеві Telegram-канали повідомили про вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Згодом поліція підтвердила смерть Павлова. Його знайшли біля входу на веранду в будинку в селі Вільне Криворізького району із вогнепальним пораненням. У мережі оприлюднили також моторошні фото з місця події.

Згодом з'явилося відео з камери відеоспостереження та була знайдена записка, написана рукою Павлова. Наприкінці серпня блогери виклали відео останніх двох годин життя мера Кривого Рогу.

Голова МВС Монастирський заявив, що Павлов вкоротив собі віку через крадіжки з бюджету. Правоохоронці обшукали квартиру депутатки Третяк та Юрія Вілкула. 7 вересня поліція офіційно заявила, що основною версією загибелі Павлова є самогубство.