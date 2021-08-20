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В Днепре мужчина на дверях апелляционного суда повесил фейковое объявление о карантине
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20 августа 2021, 17:58 6

В Днепре мужчина на дверях апелляционного суда повесил фейковое объявление о карантине

20 августа 2021, 17:58 6
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Фото из открытых источников
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Ночью 20 августа на входе в Днепровский апелляционный суд неизвестный молодой человек, которого зафиксировали камеры наблюдения, прикрепил объявление о введении карантина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение суда.

В фейковом объявлении говорилось о том, что 20 августа Днепровский апелляционный суд не будет осуществлять прием процессуальных документов "в связи с проведением карантинных мероприятий”.

"Доводим до сведения граждан, посетителей суда, сторон по делу, что данная информация не соответствует действительности и направлено на срыв работы суда апелляционной инстанции”, - сообщили на сайте учреждения, отметив, что работа происходит в обычном режиме.

В апелляционном суде также уточнили, что об этом случае вмешательства в работу уже уведомлена прокуратура Днепропетровской области.

Напомним, ранее сообщалось, что за подделку справок о прививках могут ввести уголовную ответственность.

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