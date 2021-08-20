В Днепре мужчина на дверях апелляционного суда повесил фейковое объявление о карантине
Ночью 20 августа на входе в Днепровский апелляционный суд неизвестный молодой человек, которого зафиксировали камеры наблюдения, прикрепил объявление о введении карантина
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение суда.
В фейковом объявлении говорилось о том, что 20 августа Днепровский апелляционный суд не будет осуществлять прием процессуальных документов "в связи с проведением карантинных мероприятий”.
"Доводим до сведения граждан, посетителей суда, сторон по делу, что данная информация не соответствует действительности и направлено на срыв работы суда апелляционной инстанции”, - сообщили на сайте учреждения, отметив, что работа происходит в обычном режиме.
В апелляционном суде также уточнили, что об этом случае вмешательства в работу уже уведомлена прокуратура Днепропетровской области.
Напомним, ранее сообщалось, что за подделку справок о прививках могут ввести уголовную ответственность.