В Днепре мужчина на дверях апелляционного суда повесил фейковое объявление о карантине

Фото из открытых источников

Ночью 20 августа на входе в Днепровский апелляционный суд неизвестный молодой человек, которого зафиксировали камеры наблюдения, прикрепил объявление о введении карантина

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение суда.

В фейковом объявлении говорилось о том, что 20 августа Днепровский апелляционный суд не будет осуществлять прием процессуальных документов "в связи с проведением карантинных мероприятий”.

"Доводим до сведения граждан, посетителей суда, сторон по делу, что данная информация не соответствует действительности и направлено на срыв работы суда апелляционной инстанции”, - сообщили на сайте учреждения, отметив, что работа происходит в обычном режиме.

В апелляционном суде также уточнили, что об этом случае вмешательства в работу уже уведомлена прокуратура Днепропетровской области.

Напомним, ранее сообщалось, что за подделку справок о прививках могут ввести уголовную ответственность.