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У Дніпрі чоловік на дверях апеляційного суду повісив фейкове оголошення про карантин
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20 серпня 2021, 17:58 3

У Дніпрі чоловік на дверях апеляційного суду повісив фейкове оголошення про карантин

20 серпня 2021, 17:58 3
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Фото з відкритих джерел
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Вночі 20 серпня на вході до Дніпровського апеляційного суду невідомий молодий чоловік, якого зафіксували камери спостереження, прикріпив оголошення про введення карантину

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення суду.

У фейковому оголошенні йшлося про те, що 20 серпня Дніпровський апеляційний суд не буде здійснювати прийом процесуальних документів "у зв’язку із проведенням карантинних заходів”.

"Доводимо до відома громадян, відвідувачів суду, сторін по справі, що дана інформація не відповідає дійсності та направлена на зрив роботи суду апеляційної інстанції”, - повідомили на сайті установи, зазначивши, що робота суду відбувається в звичайному режимі.

В апеляційному суді також уточнили, що про цей випадок втручання у роботу вже повідомлено прокуратуру Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за підробку довідок про щеплення можуть ввести кримінальну відповідальність.

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