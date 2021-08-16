Полиция нашла в доме погибшего мэра Кривого Рога Павлова две записки - журналист

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В Кривом Роге внутри дома в селе Вольное, где погиб мэр Константин Павлов, правоохранители нашли на столе две записки

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Телеграмм местного журналиста Олега Ермолинского.

По словам журналиста, это были не классические предсмертные записки, а инструкции по уходу за домашними животными. Журналист предполагает, что писал их сам Павлов

"На кухонном столе правоохранители обнаружили инструкции по уходу за домашними животными. Полицейские искали предсмертную записку, оставленную мэром перед совершением самоубийства, но информации о причинах суицида в письменной форме так и не нашли", – написал он.

Напомним, 15 августа местные Telegram-каналы сообщили об убийстве мэра Кривого Рога Константина Павлова. Впоследствии полиция подтвердила смерть Павлова.

Его нашли у входа на веранду в доме в селе Вольное Криворожского района с огнестрельным ранением. В сети обнародовали также фото с места происшествия.

В МВД сообщили, что по факту произошедшего открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство.

Как известно, Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ.

В первом туре победил многолетний мэр Кривого Рога Юрий Вилкул. Однако он отказался от участия во втором туре, несмотря на почти гарантированную победу. По официальной версии по состоянию здоровья, однако во втором туре Вилкул поддержал своего многолетнего соратника и друга Константина Павлова.

После смерти Павлова, временно исполняющим обязанности мэра Кривого Рога будет секретарь горсовета Александр Котляр от "Слуги народа".

Ранее стали известны некоторые подробности относительно смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. По данным СМИ, перед смертью Павлов очистил историю переписки в мессенджерах.

Впоследствии появилось видео с камеры видеонаблюдения.